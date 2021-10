Snažno feministički glas, no daleko od nekakvog jednodimenzionalnog propovijedanja.

Možda imate dojam da smo u današnje doba konstantno bombardirani sa političkom korektnošću. Zapravo, ako imalo pratite današnje medije i kulturu, sigurno imate takav dojam. Često bude i primjera gdje se ta tzv. korektnost povampirila, pa se u njeno ime provodi cenzura zbog riječi izvađenih iz konteksta, kao na primjer u slučaju pjesme „Fairytale of New York“ The Poguesa, ili bude primjera gdje je čitav kontekst izvrnut naglavačke da predstavlja upravo suprotno od onoga što zapravo predstavlja kao u slučaju cenzure epizode serije „Fawlty Towers“. Takva, umjetno nametnuta, nepromišljena i agresivna „politička korektnost“ stvara učinak suprotan onome čemu bi prava politička korektnost trebala težiti. Kod sve više ljudi se stvara averzija prema takvoj političkoj korektnosti, riječi poput „woke“ dobivaju negativan i sarkastičan prizvuk, i sve skupa umjesto jačanja tolerancije i razumijevanja, dovodi opet do jačanja ekstremizma i polarizacije. Ravno do dna