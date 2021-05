Vrijeme pomirenja i dosade

U svom stilu kolumnist nam donosi novi tekst: Za generacije koje nisu učile latinski, gornji naslov znači – uzrok rata, to je tema naše kolumne. Prelazimo na stvar. Osim što lepo peva, Cane Partibrejker ume i mudro (katkad i cinično) da zbori. Legendaran je, recimo, njegov pozdrav publici u Kraljevu, kojoj se obratio sa „zdravo, Valjevo“. Publika je na to graknula: „Ali ovo je Kraljevo“, na šta je Cane uzvratio: „Isti je to qwrz“. U jednom dubljem smislu to vaistinu i jeste isti qwrz, iako se s tim neće složiti ponositi Valjevci, koji Beograd – koji je već izvesno vreme takođe isti qwrz – smatraju predgrađem Valjeva. Piše Svetislav Basara za Kurir