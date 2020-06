Autor najprodavanije financijske knjige Ramit Sethi I Will Teach You to Be Rich je napravio website istog imena na kojem savjetuje kako pronaći posao iz snova, zaraditi više novca i pokrenuti vlastiti biznis. Tu je i Investopedia koja sadrži sve, od financijskih savjeta, tutorijala, simulatora dionica, a nudi i opsežan financijski rječnik. Wise Bread pak pomaže sa savjetima kako s novcem na dnevnoj osnovi, od kupovine, otplate duga do uspješne štednje. N1