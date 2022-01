Take your time

Jutarnji donosi priču Hrvoja Martinka, osnivača majica brenda Flying Donkey. On je bio radnik u Konzumu, da bi nakon što je dao otkaz pokrenuo unosan biznis. Ono što je naučio je da su potrošači konzervativni: “Preporučivao sam webshop, ali govorili su mi da im je lakše doći do trgovine. Kako nekome može biti lakše to, nego sjediti doma i stisnuti tri gumba?! Tek se tu vidi tržište potrošača”, kaže Martinko. Za start jednog dućana trebalo je, kaže, 250.000 kuna, a on ne planira otvarati nove, radije će u SAD. Jutarnji