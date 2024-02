Ukorak s vremenom

Bezosova izvorna ideja bila je online prodaja knjiga. No putem je naučio nekoliko stvari koje su mu pomogle da vrlo uspješno navigira poslovnim vodama i doplovi do vrha. Nakon svog trnovitog puta, s usponima i padovima, istaknuo je jednu važnu misao, a to je da poduzetnik ne smije biti motiviran novcem, već vizijom. Uspjeha nema bez rizika, ali s njime treba prihvatiti i mogući neuspjeh, na koji treba biti spreman. Ako smislite neku poslovnu ideju i ona nema rizika, to samo znači da to netko već radi. Važno je i putem se predomisliti i odustati od nekih ideja, a za buduće zaposlenike ne gledajte samo stručnjake, već one koji su dovoljno znatiželjni i sami žele istraživati. Savjeti