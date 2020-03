Ranije u subotu Trump je najavio mogućnost uvođenja karantene za New York, New Jersey i Connecticut, no kritičari su tu ideju odmah proglasili nemogućom jer bi uzrokovala kaos u regiji koja je gospodarski motor SAD-a i u kojoj živi 10 posto stanovnika čitave zemlje koji sudjeluju sa 12 posto u ukupnom bruto domaćm proizvodu. “Kada biste počeli stvarati zidove među regijama u čitavoj zemlji to bi bilo kontraproduktivno, potpuno ne-američki“, rekao je guverner New Yorka Andrew Cuomo za CNN. N1

….Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020