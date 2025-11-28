Čovjek ima 92 godine i dalje radi što voli

Točno godinu dana nakon što je Bob Dylan lani objavio svoju briljantnu knjigu “Philosophy of Modern Song” u kojoj je opisivao svoje dojmove o nekima od svojih omiljenih pjesama (njih 66) raznih izvođača, sa sličnim konceptom javlja se i Willie Nelson, neumorni devedesetogodišnji country trubadur koji svake godine ispali po dva-tri albuma, a u zadnje vrijeme, čini se, i pokoju knjigu. I ona obiluje ilustracijama, fotografijama iz Nelsonova života i rukopisa pokoje pjesme u obliku u kojemu je nastala. Osim sjećanjima, u opisivanju svojih pjesama Nelson promišlja i teme kao što su priroda vremena, romantični odnosi, rat i vjera, a ono što ove eseje čini posebno privlačnima jest njihova konciznost i dubina u koju često prodiru s ograničenim brojem riječi. Naravno, isti je slučaj i sa samim Williejevim pjesmama koje su ovdje prikazane, a što se otkriva kad ih vidimo u obliku slova na papiru, radije nego uglazbljeni tekst – Nelson je štedljiv autor i ne treba mu mnogo riječi da prodre do one istine koja prati tri akorda u country glazbi. Ravno do dna