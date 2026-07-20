Svi su tamo, a mene nema

Internetski mudrijaši koji su prije više od 10 godina prihvatili kraticu FOMO (engl. fear of missing out) nisu ni slutili da će ta naizgled šaljiva i bezazlena umotvorina ući u registar mentalnih boljki suvremenog čovjeka. Naime, slažu se američki psihijatri, to je vrlo opasan sindrom koji osjetljive dušice može gurnuti u anksioznost i depresiju, apsolutnu apatiju i nezadovoljstvo životom “jer nije savršen niti će ikada biti”. Posebno prisutan među generacijom milenijaca definira se kao strah od toga da ne žive punim plućima, da uvijek postoji nešto što propuštaju ili trebaju nadoknaditi, inače će im u život biti promašen ili dosadan. Taj sindrom je opasan zato što nije konstruktivan. Ako osoba i počne nadoknađivati propušteno, ubrzo shvaća da ju to ne veseli onoliko koliko je mislila niti da joj se život promijenio. Ili još gore: dok se ona bojala da će propustiti nešto, propustila je – nešto treće. Lider