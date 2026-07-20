Sindrom "sunčane krivnje": Zašto se osjećamo loše kada ne želimo izaći van kad je lijepo vrijeme - Monitor.hr
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Svi su tamo, a mene nema

Sindrom “sunčane krivnje”: Zašto se osjećamo loše kada ne želimo izaći van kad je lijepo vrijeme

Tjeskoba izazvana društvenim pritiskom da po lijepom vremenu budemo aktivni vani. Glavni pokretač je FOMO (strah od propuštanja), potaknut društvenim mrežama i zabludom da sunce svima donosi sreću, iako nekima uzrokuje senzornu preopterećenost ili ljetni sezonski afektivni poremećaj. Taj unutarnji konflikt rješava se osvještavanjem vlastitih potreba. Namjerni odmor, zakazivanje slobodnog vremena i donošenje daška prirode u dom nisu znakovi lijenosti, već biološka potreba ključna za mentalnu jasnoću, kreativnost i procesuiranje emocija. Niste dužni “zaslužiti” odmor. Psychology Today


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10.09.2023. (22:00)

U raljama vlastitog ega

Strah od propuštanja (FOMO) ozbiljna je bolest suvremenog svijeta

What Does FOMO Mean and How Do I Deal With It?

Internetski mudrijaši koji su prije više od 10 godina prihvatili kraticu FOMO (engl. fear of missing out) nisu ni slutili da će ta naizgled šaljiva i bezazlena umotvorina ući u registar mentalnih boljki suvremenog čovjeka. Naime, slažu se američki psihijatri, to je vrlo opasan sindrom koji osjetljive dušice može gurnuti u anksioznost i depresiju, apsolutnu apatiju i nezadovoljstvo životom “jer nije savršen niti će ikada biti”. Posebno prisutan među generacijom milenijaca definira se kao strah od toga da ne žive punim plućima, da uvijek postoji nešto što propuštaju ili trebaju nadoknaditi, inače će im u život biti promašen ili dosadan. Taj sindrom je opasan zato što nije konstruktivan. Ako osoba i počne nadoknađivati propušteno, ubrzo shvaća da ju to ne veseli onoliko koliko je mislila niti da joj se život promijenio. Ili još gore: dok se ona bojala da će propustiti nešto, propustila je – nešto treće. Lider