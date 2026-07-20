Svi su tamo, a mene nema
Sindrom “sunčane krivnje”: Zašto se osjećamo loše kada ne želimo izaći van kad je lijepo vrijeme
Tjeskoba izazvana društvenim pritiskom da po lijepom vremenu budemo aktivni vani. Glavni pokretač je FOMO (strah od propuštanja), potaknut društvenim mrežama i zabludom da sunce svima donosi sreću, iako nekima uzrokuje senzornu preopterećenost ili ljetni sezonski afektivni poremećaj. Taj unutarnji konflikt rješava se osvještavanjem vlastitih potreba. Namjerni odmor, zakazivanje slobodnog vremena i donošenje daška prirode u dom nisu znakovi lijenosti, već biološka potreba ključna za mentalnu jasnoću, kreativnost i procesuiranje emocija. Niste dužni “zaslužiti” odmor. Psychology Today