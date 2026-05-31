Široka baza, nisko težište, simetrična geometrija i čvrst temelj osiguravaju iznimnu strukturnu stabilnost piramida
Danas (12:00)

I klesari su plakali

Široka baza, nisko težište, simetrična geometrija i čvrst temelj osiguravaju iznimnu strukturnu stabilnost piramida

Ključnu ulogu igra i pet komora izgrađenih iznad Kraljeve komore, koje uspješno raspršuju seizmičku energiju i ravnomjerno raspoređuju mehanički stres. Iako drevni graditelji vjerojatno nisu svjesno projektirali piramidu protiv potresa, dugogodišnja metoda pokušaja i pogrešaka te genijalna logistika stvorile su remek-djelo otporno na prirodne katastrofe. Nova studija u časopisu Scientific Reports. Index


16.10.2025. (23:00)

Kad Nil postane dizalica za kamen

Za gradnju piramida koristili su se – hidraulički mehanizmi

Francuski znanstvenici predlažu da je Džozerova stepenasta piramida u Sakari koristila hidrauličke mehanizme za podizanje kamenih blokova. Prema njihovoj hipotezi, brana Gisr el-Mudir stvarala je privremeno jezero, dok unutarnji opkopi i linearne strukture služile kao sustav za regulaciju i pročišćavanje vode. Ako se teorija potvrdi, to bi značilo da su Egipćani 4.500 godina prije našeg vremena posjedovali izvanredno znanje hidraulike, što otvara novo poglavlje u razumijevanju tehnologije korištene pri izgradnji piramida. Bug

13.08.2023. (21:00)

Što se bijeli u gori zelenoj?

Jedna od najvećih piramida na svijetu za koju vjerojatno niste čuli: La Danta iz Gvatemale

Tours & Experiences in Guatemala - Travelisimo

U gustoj, sjevernoj gvatemalskoj prašumi, kolosalno kameno zdanje probija krošnju. Iz zraka čini se kao da je neobičan, usamljeni vulkan pronašao svoj dom usred lišća. Ipak, ova građevina predstavlja nešto mnogo izvanrednije – to je jedna od najvećih svjetskih piramida, smještena u takozvanom “zaboravljenom gradu Maja” El Miradoru. La Danta se uzdiže do impresivna 72 metra, s ukupnim volumenom većim od 2.800,000 kubnih metara i ubraja se među najveće piramide na svijetu. Ogromnost ovog arhitektonskog čuda upućuje na golemi napor potreban za njegovo stvaranje. El Mirador je veliko pretkolumbovsko srednje i kasno pretklasično naselje Maja, smješteno na sjeveru modernog departmana El Petén u Gvatemali, a procjenjuje se da je bilo naseljeno od 6 st. pr. n.e. pa sve do 9. stoljeća kad je napušteno. Kozmos

09.11.2017. (14:20)

Putovanje bez puta

3D šetnja Keopsovom piramidom

Skupina znanstvenika koja je prošli tjedna objavila da je otkrila veliku šupljinu unutar Keopsove piramide u Gizi osmislila je turu virtualne stvarnosti kako bi javnosti prikazali unutrašnjost građevine. Koristeći se 3D tehnologijom, Scan Pyramids Project omogućuje posjetiteljima da stave virtualne naočale i krenu iz svoga doma na vođenu turu unutar Velike galerije, Kraljičine odaje, da se prošeću drugim drevnim prostorijama koje nisu dostupne pri klasičnoj turi. Jutarnji, Reuters

Koliko bi danas koštala izgradnja replike Kipa slobode ili Piramide

Umjesto da kupite jednosoban stan u New Yorku, zašto ne biste investirali nekoliko tisuća više i sagradili repliku Kipa slobode? Prema infografici stranice HomeAdvisor, trošak materijala i rada bio bi višestruko povoljniji nego 1886. Ako biste radije kip Krista Spasitelja, trebat će vam 1,5 milijuna dolara, za Big Ben 222.000, za Kosi toranj 4 milijuna, dok je Eiffel za one najdubljeg džepa – koštao bi 31 milijun dolara. Jutarnji