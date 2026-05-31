I klesari su plakali
Široka baza, nisko težište, simetrična geometrija i čvrst temelj osiguravaju iznimnu strukturnu stabilnost piramida
Ključnu ulogu igra i pet komora izgrađenih iznad Kraljeve komore, koje uspješno raspršuju seizmičku energiju i ravnomjerno raspoređuju mehanički stres. Iako drevni graditelji vjerojatno nisu svjesno projektirali piramidu protiv potresa, dugogodišnja metoda pokušaja i pogrešaka te genijalna logistika stvorile su remek-djelo otporno na prirodne katastrofe. Nova studija u časopisu Scientific Reports. Index