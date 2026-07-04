U moru bakterija zaboravili na kemiju

Prema izvješću Europske agencije za okoliš i Europske komisije prije sezone kupanja, više od 90% kupališta u EU-u ima izvrsnu kvalitetu vode – u Hrvatskoj je postotak čak 94,2%. Ostala kupališta u Hrvatskoj dobila su oznaku “zadovoljavajuće kvalitete” (postoje još “dobra” i “loša”). Lošu ocjenu dobilo je 385 kupališta u Francuskoj, Španjolskoj i Italiji, no ukupan udio takvih kupališta u opadanju je. “To je rezultat 40 godina ulaganja u kvalitetu vode i infrastrukturu otpadnih voda te učinkovitosti zakonodavstva EU-a”, ustvrdili su iz EK-a. Večernji