U moru bakterija zaboravili na kemiju
Skrivene opasnosti: Službene ocjene o izvrsnoj kvaliteti voda za kupanje ne prate kemijsko zagađenje
Iako izvješća Europske unije i domaće interaktivne karte ocjenjuju kvalitetu vode za kupanje u Hrvatskoj i Europi kao „izvrsnu“, njemački medij Correctiv upozorava na ozbiljne nedostatke tog sustava. Trenutačna testiranja mjere isključivo dvije fekalne bakterije, dok potpuno zanemaruju prisutnost kemijskih zagađivača, pesticida, industrijskih kemikalija poput PFAS-a, te teških metala poput žive. Analiza je otkrila gotovo osam tisuća europskih kupališta koja imaju službenu ekološku „zelenu kvačicu“ unatoč dokumentiranoj kemijskoj kontaminaciji, zbog čega stručnjaci pozivaju na hitno uvođenje strožih kemijskih parametara u službene procjene. tportal