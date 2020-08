Švedski model

Činjenica da se virus sada širi nije loša, već zapravo dobra vijest, na to možemo gledati kao na neki oblik prirodnog cijepljenja koji će nam olakšati situaciju na jesen kada će nam se vratiti teži, zimski COVID-19 – komentirao je Gordan Lauc aktualnu situaciju s koronom. Još jedna dobra vijest koju on prenosi – švedsko istraživanje pokazalo je da ljudi koji su COVID-19 preboljeli s vrlo malim ili nikakvim simptomima, pa čak i članovi obitelji pozitivnih osoba koje same nikada nisu bile pozitivne razvijaju takozvane T-stanice specifične za SARS-CoV-2. T-stanice značajan su element našeg imunog sustava i pomažu u borbi protiv virusa, što znači da su osobe koje ih imaju barem djelomično, a možda i potpuno zaštićene.

