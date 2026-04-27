Kocku su bacili - ovaj put na njega
Slavna rečenica “I ti, Brute?” zapravo je plod Shakespeareove mašte, a ne povijesna činjenica
Na Martovkse ide 44. pr. Kr., Gaj Julije Cezar stradao je u kaotičnom i brutalnom napadu 60 urotnika koji nije ostavljao prostora za dramatične govore. Cezara su prije ubili u direktnom napadu nego, kako se vjeruje, u isceniranoj zavjeri. Dok povjesničari poput Svetonija nagađaju o mogućem grčkom poviku “Kai su, teknon?” (I ti, dijete?), najvjerojatnije je da je Cezar umro u tišini, pokrivši se togom, vjerojatno da sačuva dostojanstvo. Povijest je u stvarnosti bila brza i krvava, no publika više voli pamtljive citate od kaotične istine. Mental Floss