Secessio plebis: kad puk ode na brdo - Monitor.hr
Danas (08:00)

Prvi maj, po rimski

Secessio plebis: kad puk ode na brdo

Secessio plebis bio je oblik političkog štrajka u ranoj Rimskoj Republici: plebejci bi (recimo tadašnja radnička klasa), nezadovoljni dugovima i isključenošću iz vlasti, masovno napustili grad i odbili vojnu službu, ostavivši vlast da vlada nad samom sobom. Prvi put 494. pr. Kr. otišli su na Mons Sacer i izborili instituciju pučkog tribuna, koji je štitio njihova prava. Ukupno je bilo pet takvih odlazaka, a kulminacija je zakon lex Hortensia 287. pr. Kr., kojim su odluke plebiscita postale obvezujuće za sve. Poruka je jednostavna: kad nema sluha za nejednakost, kolektivno povlačenje zna biti glasnije od galame. Ponekad je najjači politički alat – otići. Imperium Romanum


Slične vijesti

20.01.2025. (13:00)

Sat povijesti kakav nismo imali u školi

History Oversimplified: Drugi punski rat i Hanibalov pad

Zabavni i poučni kanal na YT History Oversimplified napokon je izbacio treći dio o Punskim ratovima, gdje uz vrlo zanimljivu animaciju i specifičan humor prikazuje povijesne činjenice. Hannibal, čovjek koji je bio najbliže osvajanju i uništenju antičkog Rima nego bilo tko drugi doživio je svoj konačan poraz protiv rimskog vojskovođe Scipija Afričkog. Važne su i okolnosti koje su dovele do toga. Tu je prvi i drugi dio o punskim ratovima.

07.11.2024. (17:00)

Nepoderivo

Pucolanski beton: Čudo od materijala koje su u izgradnji koristili još antički Rimljani

Riječ je o spektakularno izdržljivom betonu koji je rimskim građevinama davao nevjerojatnu snagu. Čak i danas, jedna od najznamenitijih rimskih građevina, Panteon, je i dalje netaknut iako je star gotovo 2000 godina. Panteon drži rekord za najveću svjetsku kupolu napravljenoj od nearmiranog betona, navodi science alert. Svojstva ovog betona općenito se pripisuju njegovim sastojcima: pozzolani, mješavini vulkanskog pepela – nazvanog po talijanskom gradu Pozzuoli, gdje se mogu pronaći značajni izvori ovog pepela i vapnu. Kada se pomiješaju s vodom, ova dva materijala reagiraju i proizvode jak beton. Jedna takva rimska brana je u Španjolskoj nedavno zadržala poplavu. Stara je 2000 godina. Index

03.08.2024. (14:00)

Hannibal ante portas

Bitka kod Kane: Najveći poraz Rimljana u povijesti, Hanibal izveo masakr vojske od čak 80 tisuća vojnika

Drugi punski rat, Hanibal je ušao duboko u Apenine i nanio rimskoj vojsci poraz za porazom. Drugi je kolovoza 216. godine pr. Kr. i Rimljanima je prekipjelo – poslali su vojsku od 80 tisuća vojnika u grad Cannae misleći kako će brojčano nadjačani zaustaviti Hanibala u njegovom pohodu. Bitka se odigrala između potoka i litice. Rimljani su htjeli vrlo jasan teren u kojem Hanibal neće moći izvesti neki trik. Međutim, Hanibal je imao plan – namamiti da prvi krenu kako bi ih mogao sa svojim elitnim postrojbama napasti s boka i zaokružiti rimsku vojsku sa svih strana. Rezultat – masakr dotad najveće vojske koju je Rim ikad poslao u jednu bitku. O prikazu bitke u videu stavite na 28:30. Index