Prvi maj, po rimski
Secessio plebis: kad puk ode na brdo
Secessio plebis bio je oblik političkog štrajka u ranoj Rimskoj Republici: plebejci bi (recimo tadašnja radnička klasa), nezadovoljni dugovima i isključenošću iz vlasti, masovno napustili grad i odbili vojnu službu, ostavivši vlast da vlada nad samom sobom. Prvi put 494. pr. Kr. otišli su na Mons Sacer i izborili instituciju pučkog tribuna, koji je štitio njihova prava. Ukupno je bilo pet takvih odlazaka, a kulminacija je zakon lex Hortensia 287. pr. Kr., kojim su odluke plebiscita postale obvezujuće za sve. Poruka je jednostavna: kad nema sluha za nejednakost, kolektivno povlačenje zna biti glasnije od galame. Ponekad je najjači politički alat – otići. Imperium Romanum