Iz provjerenih OPG-ova

Antički liječnici otkrili što su jeli ljudi koji su živjeli gotovo 100 godina
Antički liječnik Galen opisao je dvojicu Rimljana koji su živjeli iznimno dugo – gramatičara Telefa i liječnika Antioha. Njihova tajna bila je vrlo jednostavna prehrana: kaša, kruh, med, povrće, riba i meso peradi, uz skromne večere. Obojica su jela nekoliko puta dnevno, redovito se kretala i održavala tijelo aktivnim. Telef je prakticirao masaže maslinovim uljem, dok je Antioh svakodnevno šetao i radio lagane vježbe. Galen zaključuje da su upravo umjerenost u hrani, jednostavne navike i redovita tjelesna aktivnost bili ključ dugog i zdravog života u antičkom Rimu. N1