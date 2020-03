Šta opet ideš do frižidera?!?

49% tvrtki ima pad prometa od 75% do 100%, njih 11% bilježi pad prometa od 50% do 75%, četvrtina, odnosno 26% ima pad prometa od 25% do 50%, a njih 95% zabilježilo je pad prometa od 25%. Najmanji je udio tvrtki koje nema pad prometa – njih samo 5% (Index). Pao je i broj fiskaliziranih računa – trećem tjednu računa izdano ih je 28,8 milijuna, u odnosu na njih 42,2 milijuna u istom tjednu lani, što je pad od 32%, a njihova vrijednost dosegnula je 2,8 milijardi kuna, u odnosu na 3,2 milijarde lani – pad 11%. SEEbiz