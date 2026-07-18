Najljepši nakit koji ne košta ništa

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Smijeh je ogledalo povjerenja: Kako nesvjesno oponašanje stvara društvenu vezu
Znanstvenici su otkrili da naš mozak u roku od 400 milisekundi nesvjesno uzvraća osmijeh, što se naziva emocionalnom mimikrijom. Istraživanje iz 2026. godine potvrđuje da ovo automatsko oponašanje izravno utječe na to koliko vjerujemo drugima. Što jače nesvjesno kopiramo tuđi osmijeh, tu osobu doživljavamo pouzdanijom i spremniji smo s njom dijeliti resurse. Taj proces pokreću zrcalni neuroni, a rezultirajući “facijalni feedback” aktivira centre za nagradu u mozgu. Kratka sinkronizacija lica stvara osjećaj zajedništva i bliskosti, slično plesačima u ritmu, dok blokiranje mimike drastično smanjuje razinu povjerenja prema sugovorniku. Nat Geo