Najljepši nakit koji ne košta ništa

Jedan je Francuz pokrenuo akciju da se promijeni pravilo koje odrešuje kako ljudi na putovnicama moraju imati ‘ozbiljne’ fotografije. Zbog toga je tužio državu. Kaže da Francuska zlorabi moć i ovlasti, te traži pravo na diskretne, “Mona Lisa osmijehe” na fotografijama za putovnice. Večernji, Newsweek