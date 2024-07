To bi zamijenilo skuplje i rijetke metale poput kobalta i nikla i otvorilo put za jeftinije, sigurnije i održivije baterije s većom gustoćom energije. S obzirom na to da koristimo željezo, čija cijena može biti manja od jednog dolara po kilogramu te male frakcije nikla i kobalta, koji su nezamjenjivi u trenutnim visokoenergetskim litij-ionskim baterijama, cijena naših baterija potencijalno je mnogo niža. Ova promjena ne mijenja osnovni rad baterija, na primjer, tijekom pražnjenja, litijevi ioni kreću se kroz elektrolit od anode do katode na bazi željeza i obrću tijekom ponovnog punjenja. Katoda na bazi željeza obećava veću gustoću energije, veću sigurnost (stabilnija je) i nižu cijenu. Revija HAK