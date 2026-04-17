Danas (10:00)

Porez na vodi: Kako potopiti cijene, a da proračun ostane na suhom

Šonje: Plivajući PDV na goriva ima smisla

Plivajući PDV je učinkovit alat za amortizaciju cjenovnih šokova jer omogućuje državi da brzim intervencijama “odreže” nagle skokove cijena energenata. Njegova glavna prednost je fleksibilnost: smanjenjem poreznog tereta u jeku krize izravno se štiti standard potrošača i stabilnost gospodarstva, čime se sprječava prelijevanje troškova na sve ostale proizvode. Time se smanjuje neizvjesnost i korigira “šum” u cjenovnom sustavu. Model je dugoročno održiv jer dopušta vraćanje poreza u normalnim uvjetima, čime se čuvaju proračunski prihodi i potiče energetska učinkovitost, dok u krizama djeluje kao ključni fiskalni osigurač. Velimir Šonje za Ekonomski lab


04.02.2025. (12:00)

Skupa država, skupa hrana, skupa šala

Ekonomist HUP-a: Nastavi li se bojkot trgovina, država bi se mogla naći u većim problemima

Glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić upozorava da bi nastavak bojkota trgovina mogao dovesti do recesije, jer je hrvatska ekonomija protekle dvije godine rasla na steroidima osobne potrošnje. Ističe da je kupovna moć porasla, ali i da su plaće u javnom sektoru neselektivno rasle. Kritizira visoke poreze i pretjeranu regulaciju te napominje da je Hrvatska među članicama EU-a koje su najmanje smanjile PDV na hranu. Zaključak: država je preskupa, a rješenja nisu jednostavna – osim možda gladnog naroda. N1

10.12.2024. (12:00)

Dobra godina za paušalce

S povećanjem praga za ulazak u PDV mnogi će izaći iz njega, trebaju napraviti ovo

Od 1. siječnja 2025., prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a povećava se na 60.000 eura, omogućujući mnogim poduzetnicima izlazak iz sustava. Oni koji žele izaći trebaju do 15. siječnja 2025. podnijeti zahtjev za brisanje Poreznoj upravi preko ePorezne. Obvezno je sastaviti konačni obračun PDV-a za 2024. i dostaviti ga do 20. siječnja 2025., uz plaćanje obveze do kraja siječnja. Treba ispraviti iskorišteni pretporez na dugotrajnu imovinu i zalihe te riješiti primljene predujmove. Posebna pažnja potrebna je kod prijelaza na isporuke oslobođene PDV-a kako bi se izbjegle pogreške i dvostruko oporezivanje. Lider

14.09.2023. (14:00)

PDV - Pola dajem vladi

Profesor s Libertasa: Hrvatski PDV je regresivan porez, siromašniji dio stanovništva troši do 50 posto na osnovne životne potrebe

Sve dosadašnje porezne reforme, uključujući i ovu zadnju, u suštini i nisu bile porezne reforme. To su bile samo izmjene pojedinih poreznih stopa. Hrvatski porezni sustav najviše je orijentiran na potrošnju, dakle na PDV. Šezdeset posto proračuna u Hrvatskoj puni se iz PDV-a, a PDV je po definiciji regresivni porez. To znači da relativno veći porez plaćaju siromašniji građani. Trebalo bi povećati razinu porezne pravednosti, ali ne očekujem da ćemo to dobiti budućim mjerama Vlade. Kada gospodarstvo u ciklusu raste, rastu i proračunski prihodi pa se proračun bolje puni. Profesor s Libertasa i FPZ-a Luka Brkić za Nacional.

25.08.2022. (18:00)

Ipak ne misle na sve

Ukidanje PDV-a na solarne panele neće polučiti očekivane rezultate

Vladino oslobađanje od poreza na solare trebalo bi ublažiti poskupljenje solara i radova koji su potrebni pri ugradnji, a Vlada misli ukinuti PDV samo na fotonaponske sustave dok za solarne panele za grijanje vode ne postoji zakonska odredba. Također, dio stručnjaka i javnosti zapitao se odnosi li se ova mjera isključivo na fotonaponske panele ili na cijelo postrojenje. Naime, sami fotonaponski paneli predstavljaju manji dio nabavne vrijednosti cijelog postrojenja. Profesor s Ekonomskog fakulteta u Rijeci izračunao je da kada bi se ‘samo fotonaponski paneli oslobodili PDV-a razdoblje povrata ulaganja skratilo bi se za 0.83 godine ili 6.61 posto, prosječna godišnja stopa povrata (profitabilnost ulaganja) povećala bi se 15.96 posto te jedinična cijena energije smanjila za 7.14 posto. Ako bi se na sve komponente postrojenja ukinuo PDV razdoblje povrata ulaganja skratilo bi se za 3.12 godine odnosno za 24.86 posto, profitabilnost ulaganja povećala za 46.24 posto te jedinična cijena električne energije smanjila za 17.86 posto.’ Izgleda da najavljena mjera Vlade neće imati pravi učinak sve dok se ukidanje PDV-a ne proširi i na opremu za fotonaponske elektrane. Lider

24.03.2022. (23:30)

A ostat će i za koncerte

Manji PDV na osnovne namirnice

Zakonskim izmjenama stopa PDV-a smanjuje se s 25 posto i 13 posto na pet posto za dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, žive životinje, svježe meso i kobasice, živu i svježu ribu, rakove, povrće, voće, jaja, sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje te ulaznice za koncerte, sportska i kulturna događanja. Proširuje se i primjena snižene stope PDV-a od 13 posto na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine. Uvodi se i stopa PDV-a od pet posto na isporuke prirodnog plina obavljene od 1. travnja ove do 31. ožujka iduće godine. Procjena je da će porezno rasterećenje kroz sustav PDV-a iznositi 2.1 milijardu kuna. Index.hr

09.12.2021. (10:00)

Velike promjene

Svim će članicama EU biti dana mogućnost da vrate nulte stupe na određeni broj proizvoda

Hrvatska je zbog ulaska u EU morala uvesti 5 posto PDV-a na kruh, lijekove i mlijeko koji su kod nas dotad bili izuzeti od oporezivanja. Slično su prošle i ostale tranzicijske države koje su prije nas pristupile EU. Od iduće godine, međutim, svim će članicama EU biti dana mogućnost da vrate nulte stupe na određeni broj proizvoda. Jedna je to od najvećih novosti o plaćanju PDV-a unutar EU prostora. Prijedlog još treba dobiti zeleno svjetlo parlamenta, nakon čega bi mogao stupiti na snagu u prvoj polovici iduće godine. Europski sustav PDV-a reformira se prvi put nakon 30 godina, a njime se članicama daje veća fleksibilnost u određivanju stopa poreza na dodanu vrijednost te stvara bolje porezno okruženje za poticanje rasta malih i srednjih poduzeća. Preciznije bi bilo reći da se status novih članica EU izjednačava sa statusom starih. Večernji

26.10.2021. (10:00)

Ažurno oporezivanje

Što se mijenja ako tijekom godine dostignete limit od 300 000 kuna prihoda

Do 2019. mali poduzetnici mogli su ostvariti prihode veće od 300 000 kn te bi im se novo porezno razdoblje računalo od prvoga siječnja sljedeće godine, no sada nakon dostizanja limita ulaze u sustav PDV-a s prvim danom sljedećeg mjeseca te im se mijenjaju porezne stope. Dužni su se prijaviti u registar poreznih obveznika, a zatim ih oporezuju po stopama od 13, 25 ili 5 % bez obzira na to je li dobra koja prodaje nabavio ili izradio ranije, dok još nije bio u sustavu PDV-a. Imaju pravo na naknadno priznati dio pretporeza prema osnovi ranije nabavljene dugotrajne imovine i prema osnovi zatečenih zaliha dobara, a koji se u slučaju dugotrajne imovine naknadno ispravlja ako od nabave nije prošlo više od deset godina, a za ostalu dugotrajnu imovinu ako od nabave nije proteklo više od pet godina. Samo se fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ulaskom u sustav PDV-a ne mijenja način plaćanja poreza na dohodak i obveznih doprinosa. Lider.hr

03.07.2021. (19:30)

Bilo je samo pitanje vremena

AliExpress počeo naplaćivati PDV za isporuke paketa u Hrvatsku

U skladu s novim europskim pravilima o oporezivanju svih pošiljki iz trećih zemalja, od 1. srpnja veliki kineski trgovac ušao je u sustav IOSS i odmah prilikom kupovine zaračunava PDV. On iznosi 25% (uz dodatnu naknadu Hrvatske pošte ako vam ona isporučuje paket). Jedna od prednosti novog sustava je i činjenica da će sve pošiljke kroz IOSS sustav morati imati i pripadajući broj za praćenje, pa će primatelji moći u svakom trenutku vidjeti gdje se njihov paket nalazi, što se dosad nije moglo. Bug

08.05.2021. (09:30)

Nema više jeftinih drangulija

Uvodi se PDV na male pošiljke iz Kine

Kao što je već najavljeno, od 1. srpnja uvodi se PDV na male pošiljke iz Kine, one do 160 kuna. Obratite pozornost na to je li PDV uračunat u cijenu ili ga plaćate prilikom preuzimanja da se ne biste neugodno iznenadili. Kraj je to jeftinim narudžbama. Telegram

 

27.08.2020. (15:00)

Kraj jeftinim pošiljkama iz Kine

Od siječnja 2021. ukida se neplaćanje PDV-a na male pošiljke iz trećih zemalja

Od početka 2021. godine Hrvatska bi tako trebala ukinuti oslobađanje od plaćanja PDV-a na pošiljke male vrijednosti iz trećih zemalja, o čemu smo pisali još prije dvije i pol godine. Drugim riječima, na sve male pakete koje redovno naručujemo iz Kine i drugih zemalja izvan Europske unije, izgledno je da ćemo od 1. siječnja morati plaćati carinu i PDV. Bug