Porez na vodi: Kako potopiti cijene, a da proračun ostane na suhom

Vladino oslobađanje od poreza na solare trebalo bi ublažiti poskupljenje solara i radova koji su potrebni pri ugradnji, a Vlada misli ukinuti PDV samo na fotonaponske sustave dok za solarne panele za grijanje vode ne postoji zakonska odredba. Također, dio stručnjaka i javnosti zapitao se odnosi li se ova mjera isključivo na fotonaponske panele ili na cijelo postrojenje. Naime, sami fotonaponski paneli predstavljaju manji dio nabavne vrijednosti cijelog postrojenja. Profesor s Ekonomskog fakulteta u Rijeci izračunao je da kada bi se ‘samo fotonaponski paneli oslobodili PDV-a razdoblje povrata ulaganja skratilo bi se za 0.83 godine ili 6.61 posto, prosječna godišnja stopa povrata (profitabilnost ulaganja) povećala bi se 15.96 posto te jedinična cijena energije smanjila za 7.14 posto. Ako bi se na sve komponente postrojenja ukinuo PDV razdoblje povrata ulaganja skratilo bi se za 3.12 godine odnosno za 24.86 posto, profitabilnost ulaganja povećala za 46.24 posto te jedinična cijena električne energije smanjila za 17.86 posto.’ Izgleda da najavljena mjera Vlade neće imati pravi učinak sve dok se ukidanje PDV-a ne proširi i na opremu za fotonaponske elektrane. Lider

