Porez na vodi: Kako potopiti cijene, a da proračun ostane na suhom
Šonje: Plivajući PDV na goriva ima smisla
Plivajući PDV je učinkovit alat za amortizaciju cjenovnih šokova jer omogućuje državi da brzim intervencijama “odreže” nagle skokove cijena energenata. Njegova glavna prednost je fleksibilnost: smanjenjem poreznog tereta u jeku krize izravno se štiti standard potrošača i stabilnost gospodarstva, čime se sprječava prelijevanje troškova na sve ostale proizvode. Time se smanjuje neizvjesnost i korigira “šum” u cjenovnom sustavu. Model je dugoročno održiv jer dopušta vraćanje poreza u normalnim uvjetima, čime se čuvaju proračunski prihodi i potiče energetska učinkovitost, dok u krizama djeluje kao ključni fiskalni osigurač. Velimir Šonje za Ekonomski lab