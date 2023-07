Skroz kul!

Analiza pramenova kose, pronađenih u jednoj špilji na španjolskom otočju Menorci pokazala je da je lokalno stanovništvo koristilo psihoaktivne supstancije još prije 3000 godina. Znanstvenici kažu kako je to najstariji izravan dokaz da su ljudi i u to vrijeme uzimali halucinogene droge, prenosi Science News. Konzumirali su biljke koje utječu na promjenu stanja uma i na vid, smatra arheologinja Elisa Guerra-Doce sa Sveučilišta Valladolid u Španjolskoj. Kemijska analiza pramenova kose iz jednog spremnika u špilji otkrila je prisutnost triju psihoaktivnih biljaka. Znanstvenici su zaključili da su one konzumirane, a potom i apsorbirane u kosi u razdoblju od gotovo godinu dana. Novilist