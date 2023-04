Psihodelija iz brončanog doba

Kao jedna od zemalja koje su najteže pogođene klimatskim promjenama, u Iraku su se temperature popele do čak 45°C, ne ostavljajući stanovnicima drugog izbora osim da crpe vodu iz rezervoara Mosul za navodnjavanje. Fotografije prikazuju nevjerojatne ruševine za koje se vjeruje da su dio izgubljenog grada Zakhiku, središta Carstva Mittani, a koje su izronile nakon rekordne suše, prenosi Newsweek. Tim njemačkih i kurdskih arheologa požurio je iskopati i dokumentirati ruševine prije nego što ih voda u rezervoaru ponovno potopi. Zahvaljujući brzoj reakciji otkrili su više od 100 drevnih glinenih ploča, a neke su još uvijek u svojim glinenim omotnicama. Index

"A 3,400-year-old Mittani Empire-era city once located on the Tigris River emerged from the waters of the Mosul reservoir in Iraq as water levels fell rapidly due to extreme drought. Possibly Zakhiku (ca. 1550–1350 B.C.)." https://t.co/ofoh3SS1RN pic.twitter.com/Q7Ivll6rwT

— Wrath Of Gnon (@wrathofgnon) May 30, 2022