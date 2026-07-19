Kraj sapunice

U finalu Svjetskog prvenstva u New Yorku, Španjolska i Argentina odigrale su bez pobjednika u regularnom dijelu. Španjolci su u drugom poluvremenu dominirali i opasno stiskali, no argentinski vratar Martinez briljirao je s čak 10 obrana, zaustavivši opasne udarce Yamala, Laportea i Torresa. Utakmica je ušla u dramatičnu završnicu kada je u 93. minuti Enzo Fernandez dobio drugi žuti karton, ostavivši Argentinu s igračem manje. Unatoč španjolskom pritisku i igračkoj nadmoći, rezultat se nije mijenjao. U 96. minuti nastavka Nico Williams zabio je pogodak za Španjolsku, no slovenski sudac Vinčić je ekspresno poništio gol. Svirao je prekršaj Merina nad Otamendijem u začetku akcije. Gol je pao tek u drugom dijelu, Cubarsi je ubacio s desne strane, Williams glavom vratio za Torresa koji snažnim udarcem s 5-6 metara pogađa za 1:0. Zatresao je Torres mrežu i drugi put, ali je gol poništen zbog zaleđa. Index, Sportske

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