Malo znoja na treningu, više strasti kod kuće
Sportovi koji najviše potiču libido i poboljšavaju seksualni život
Istraživanje koje je naručio Myprotein među 3000 Europljana pokazalo je da redovita tjelesna aktivnost može značajno poboljšati seksualni život. Trčanje povećava libido i intenzitet orgazma zahvaljujući višoj razini testosterona. Tenis jača snagu, ravnotežu i kardio izdržljivost, što pozitivno utječe na seksualnu želju. Ples i aerobik potiču senzualnost i svijest o vlastitom tijelu, dok trening snage posebno povećava libido kod muškaraca. Nogomet pomaže u kondiciji i privlačnosti partnerima, a golf i biciklizam poboljšavaju fleksibilnost, izdržljivost i ukupnu seksualnu izvedbu. Novi list