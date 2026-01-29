Četrdesete su nove dvadesete. Samo s iskustvom

S jakim libidom osjećamo veći nagon ili želju za seksom, ali imamo kontrolu nad svojim ponašanjem te nam ono ne utječe na svakodnevni život. Ovisnost o seksu je nesposobnost kontrole intenzivnih seksualnih nagona i o njoj govorimo kada ovakvo ponašanje potraje šest mjeseci i više. Ono šteti psihosocijalnom funkcioniranju i kvaliteti života, piše Health.com. Osoba ovisna o seksu upuštat će se u seksualne odnose bez obzira na posljedice. Čak i ako to ne želi. Neki od simptoma su nemogućnost kontroliranja seksualne želje, intruzivne seksualne misli, pretjerana masturbacija i gledanje pornografije, jak osjećaj krivnje nakon seksualnog zadovoljenja, zanemarivanje društvenih i profesionalnih obaveza itd. Nacional