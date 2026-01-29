Studija: muški libido doseže vrhunac u četrdesetima, ženski znatno ranije - Monitor.hr
Danas (17:00)

Četrdesete su nove dvadesete. Samo s iskustvom

Studija: muški libido doseže vrhunac u četrdesetima, ženski znatno ranije

Studija Sveučilišta u Tartuu, temeljena na podacima više od 67.000 ljudi u dobi od 20 do 80 godina, pokazuje da muški libido raste kroz dvadesete i tridesete te vrhunac doseže u ranim četrdesetima, unatoč padu testosterona. Kod žena je seksualna želja najizraženija u dvadesetima i ranim tridesetima, nakon čega postupno slabi, s naglim padom nakon 50. Muškarci u vezama prijavljuju viši libido, dok žene samice imaju veću seksualnu želju od onih u partnerskim odnosima. Jutarnji


