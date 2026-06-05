Kauboj koji je spustio rampu Sovjetskom savezu

Sportski komentator, glumac, vojnik i američki predsjednik: Priča o Ronaldu Reaganu - Monitor.hr
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Sportski komentator, glumac, vojnik i američki predsjednik: Priča o Ronaldu Reaganu

Na današnji dan 2004. umro je Ronald Reagan, Index mu posvetio članak: U životu je mogao birati biti sportaš, glumac ili model, no na kraju ga najviše pamtimo po njegovoj političkoj karijeri i kao 40. predsjednika SAD-a. Premda je bio protiv komunizma kao i svaki prosječni Amerikanac tog vremena, brzo je shvatio da su crne liste čista glupost i počeo prigovarati FBI-u oko nekih slučajeva. Također je bio veliki ljubitelj Franklina Delanoa Roosevelta i pobornik demokratskih ideja. Njegovo predsjedništvo dobrano je obilježilo 80-e. Američka trgovina je rasla, ali su zato i izdaci za vojsku. Poznat je i zaseban termin “Reaganomics” koji opisuje neoliberalnu ekonomsku politiku kakvu je provodio. Posebno je bio usmjeren na slom SSSR-a. Njegovi protivnici prozivali su ga zbog državnog udara na Grenadi, involviranosti u brojne ratove, ali najveća kritika došla je od doma. Više od 55.000 ljudi umrlo je od AIDS-a, tada nove bolesti. Dokumentarac o njemu otprije dvije godine visoko je ocijenjen, a iste godine izašao je i biografski film.


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Inflation didn't stop Ronald Reagan from cutting taxes

Po završetku Drugog svjetskog rata vraća se u Hollywood te postaje i predsjednik Sindikata filmskih radnika. S početkom hladnog rata Reaganovi dotad uglavnom liberalni politički stavovi postaju sve konzervativniji, što posebno dolazi do izražaja krajem 1940-ih i početkom 1950-ih prilikom tzv. lova na vještice, odnosno progona onih pojedinaca u američkoj filmskoj industriji za koje se sumnjalo da simpatiziraju komunističke ideje. Sam Ronald Reagan u nekoliko je navrata svjedočio protiv svojih kolega u okviru istraga FBI-a. Upravo će ga antikomunizam odvući na republikansku stranu, 1962. postaje član Republikanske stranke, a četiri godine kasnije i guverner Kalifornije. Na predsjedničkim izborima 1980. pobijedio je kandidata Jimmyja Cartera i kao sedamdesetogodišnjak postao 40. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Četiri godine kasnije ponovit će uspjeh i izboriti drugi predsjednički mandat u Bijeloj kući. Net

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