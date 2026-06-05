Kauboj koji je spustio rampu Sovjetskom savezu

Na današnji dan 2004. umro je Ronald Reagan, Index mu posvetio članak: U životu je mogao birati biti sportaš, glumac ili model, no na kraju ga najviše pamtimo po njegovoj političkoj karijeri i kao 40. predsjednika SAD-a. Premda je bio protiv komunizma kao i svaki prosječni Amerikanac tog vremena, brzo je shvatio da su crne liste čista glupost i počeo prigovarati FBI-u oko nekih slučajeva. Također je bio veliki ljubitelj Franklina Delanoa Roosevelta i pobornik demokratskih ideja. Njegovo predsjedništvo dobrano je obilježilo 80-e. Američka trgovina je rasla, ali su zato i izdaci za vojsku. Poznat je i zaseban termin “Reaganomics” koji opisuje neoliberalnu ekonomsku politiku kakvu je provodio. Posebno je bio usmjeren na slom SSSR-a. Njegovi protivnici prozivali su ga zbog državnog udara na Grenadi, involviranosti u brojne ratove, ali najveća kritika došla je od doma. Više od 55.000 ljudi umrlo je od AIDS-a, tada nove bolesti. Dokumentarac o njemu otprije dvije godine visoko je ocijenjen, a iste godine izašao je i biografski film.