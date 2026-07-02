DIY za primjer

U selu Topići podno Biokova, staro i zapušteno obiteljsko spremište potpuno je redizajnirano u modernu kućicu za odmor od svega 20 četvornih metara. Vlasnica Ivona i njezin suprug električar sami su odradili instalacije te zidne i podne obloge, dok je svekar ručno izradio terasu i kamene zidove koji se stapaju s okolišem. Unutrašnjost je vizualno povećana staklenim stijenama, bjelinom i prirodnim tonovima, čime je fokus prebačen na eksterijer. Okućnica je pretvorena u raskošnu zelenu oazu s više od 200 biljaka. Putni kofer