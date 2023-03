Srećko, nesrećko

Ako ste dovoljno sretni, svakodnevno ste bombardirani apokaliptičnim slikama ili iz udobnosti svoga doma skrolate društvenim mrežama čitajući o recentnim katastrofama. Ali čekajte… kako ste to onda točno sretni? Sretnima bi vas trebala činiti činjenica da niste među milijardama pogođenima elementarnim nepogodama – od klimatske krize do razornih poplava i potresa – ili brutalnim vojnim napadima, nego razmišljate o tome je li organsko voće zaista organsko i treba li uložiti u električni automobil. Upravo će, među ostalim, i o sve bizarnijim svjetskim kontrastima na Danima komunikacija govoriti istaknuti filozof Srećko Horvat u predavanju naziva Your Lips, My Lips, Apocalypse. Večernji