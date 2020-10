Analitičar Hrvatske narodne banke Davor Kunovac napominje da su cijene nekretnina u Hrvatskoj počele rasti 2015. godine te da su u tom petogodišnjem razdoblju porasle za 29 %, no porast je jači u Zagrebu (42 %), dok je u primorju slabiji (26 %), a u ostalim dijelovima zemlje tek za 13 %. Iako bi se moglo misliti da će pandemija zaustaviti rast, to se nije dogodilo pa smo u drugom tromjesečju zabilježili rast od 8 % u odnosu na EU. Jači rast zabilježen je 2017 godine s uvođenjem APN-ova i subvencija, no Kunovac tvrdi da na taj dio otpada tek četvrtina rasta, dok je ostatak posljedica makroekonomskih prilika na području EU. Večernji list