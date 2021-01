Ground zero

Prodaja starih stanova u središtu Zagreba gotovo je zamrla, no zato sva novogradnja brzo plane, iako nije jeftino – cijena kvadrata je od dvije do više od 5 tisuća eura. Stanovi u Splitu još su i skuplji – “imamo čak i po 6 do 7 tisuća eura po kvadratu. Limit je odavno prošao granicu razumnih cijena, ali dok ima kupaca cijene ne padaju”, kaže Meri Vulić, splitska agentica za nekretnine. U Lici su cijene narasle pod utjecajem korone te nema slobodnog zemljišta ni kuća. U Slavoniji suprotno – kuće se prodaju za 10 do 50 tisuća eura, nedostaje kvalitetna novogradnja, a nema niti ljudi jer su se odselili. HRT