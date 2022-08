Ma i on se došao slikat

Što je to simbolično u datumu 8. rujna? Od 5. kolovoza do 7. rujna 1566. turska vojska predvođena sultanom Sulejmanom I. Veličanstvenim u svome je pohodu na Beč opsjedala utvrdu Siget čijom je posadom, sastavljenom većinom od hrvatskih vojnika, zapovijedao hrvatski plemić i ban Nikola (Šubić) Zrinski. U trenutku kad je obrana već bila na izmaku snaga, Zrinski je odbio tursku ponudu za predaju i 7. rujna, nakon prisege na vjernost i odanost obrani do kraja, poveo je preostale vojnike u posljednji juriš časti protiv turske vojske, u kojem su poginuli i Nikola Zrinski i većina njegovih vojnika. U očima nekoga tko međunarodne odnose mjeri današnjim racionalnim političko-trgovačkim mjerilima te povijesne paralele ne znače ništa. U očima nekoga tko samo gleda s kime se fotografirati i kako složiti protokol znače još manje. Ali u očima nekoga tko poput Erdoğana sanja obnovu utjecaja Osmanskog Carstva i predano radi na ostvarenju svojeg sna te povijesne paralele znače čistu političku pobjedu. Povijesno-politička Višnja Starešina za Lider.