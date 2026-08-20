Povratak u Macondo
‘Sto godina samoće’, druga sezona: Svijet koji propada dok vjeruje da napreduje
Adaptacija počinje malo sporo i gnjavatorski, ali se brzo rasplamsava u vrlo bogatu i zanimljivu priču. Druga sezona, iako dobra i zanimljiva, pati od jednog velikog adaptacijskog problema – magičnog realizma. Márquez može napisati da je Remedios uzletjela s plahtama i ostaviti čitatelja u prostoru između činjenice, legende, metafore i čuda. Kamera mora odlučiti kako izgleda žena koja leti. Čim je vidimo, tajanstvena pukotina između mogućeg i nemogućeg postaje uža. Književni magični realizam počiva na ravnodušnosti pripovjedača prema čudu. Televizija, medij slike, čudo neizbježno pretvara u prizor. Tu leži paradoks ekranizacije, kaže Zrinka Pavlić za tportal.