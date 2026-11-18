Sto godina u dvije sezone
Sto godina samoće: TV serija dobra je kao roman, vrijedi potrošiti 18 sati na gledanje
Poklonici Gabriela Garcíje Márqueza drugu sezonu serije nestrpljivo su čekali zbog ikoničkog prizora koji se upisao u kolektivni imaginarij iako ga nitko od nas nikad prije nije vidio – trenutka uznesenja ljepotice Remedios, no emotivno će ih rastrgati masakr berača banana, kažu na Najboljim knjigama, prenoseći tekst Jutarnjeg. Televizijskih “Sto godina samoće“, za razliku od romana, kronološki je ispripovijedano, pa je priču lakše pratiti. Druga sezona strukturirana je tako da svaka epizoda – u prosjeku traju oko sat vremena – funkcionira kao kraći film.