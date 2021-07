Je li njihov ili naš? Ima li konačnog odgovora?

“Ventilni vod” koji je Nikola Tesla patentirao još 1920. godine mogao bi se upotrebljavati za pumpanje tekućina oko motora i tako koristiti neiskorištenu energiju, čime bi imao suvremenu primjenu. Cijev je to zamršenog unutarnjeg dizajna koja prisiljava tekućinu da se kreće u jednome smjeru, a na ideju korištenja Teslinog izuma u suvremenoj tehnologiji došli su znanstvenici sa Sveučilišta New York koji su izradili repliku ventila po Teslinovim nacrtima kako bi testirali njegovu učinkovitost (New scientist). Ovaj izum je bio poznat i možda se ponegdje koristio ili je bio barem predložen za upotrebu. Ali nitko nikada nije stvarno obavio temeljiti hidrodinamički pregled kako bi shvatio na koji način i koliko dobro funkcionira, rekao je jedan od znanstvenika. Istraživanje o otkriću objavljeno je u časopisu Nature Communications. Index