Danas (23:00)
Pandorina kutija je otvorena
Što nakon Matešine ostavke? HOO ide u resetiranje, istrage uzimaju zamah
- Izvanredna presica u HOO-u: Držao ju je tajnik umočen u afere, nije rekao ništa (Index)
- Odluka o ostavci Zlatka Mateše je došla nakon što su ostavke u Vijeću HOO-a podnijeli rukometni, košarkaški, vaterpolo i odbojkaški savez (Index, RTL)
- Nasmijan, šarmantan, ali u 24 godine napravio je velik propust. Mali bogovi bili su važniji od sporta… Tko god prihvati upražnjeno kormilo hrvatskog sporta morat će postaviti temelje i popraviti percepciju sporta u društvu (Sportske)
- Kolinda Grabar Kitarović i Primorac spominju se kao mogući nasljednici, Kolinda: Ne pada mi na pamet (Index, Sportske)
Otvoreno o HOO: Glavni kamen spoticanja i srž sukoba vrte se oko sljedećih točaka (Index, HRT):
- Nestanak 30 milijuna eura: Iz Hrvatskog skijaškog saveza nestao je golem novac, što otvara sumnju da je to tek vrh sante leda u ostalim savezima.
- Odgovornost vrha HOO-a: Zlatko Mateša i Siniša Krajač optužuju se za prebacivanje odgovornosti i održavanje koruptivnog sustava „države u državi”.
- Rupa u zakonu za sponzorski novac: Novi pravilnik Ministarstva pokriva samo javni, proračunski novac. Sporno je što sponzorski milijuni i dalje ostaju u sivoj zoni, bez ikakve javne kontrole.