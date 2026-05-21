Pandorina kutija je otvorena

Što nakon Matešine ostavke? HOO ide u resetiranje, istrage uzimaju zamah

  • Izvanredna presica u HOO-u: Držao ju je tajnik umočen u afere, nije rekao ništa (Index)
  • Odluka o ostavci Zlatka Mateše je došla nakon što su ostavke u Vijeću HOO-a podnijeli rukometni, košarkaški, vaterpolo i odbojkaški savez (Index, RTL)
  • Nasmijan, šarmantan, ali u 24 godine napravio je velik propust. Mali bogovi bili su važniji od sporta… Tko god prihvati upražnjeno kormilo hrvatskog sporta morat će postaviti temelje i popraviti percepciju sporta u društvu (Sportske)
  • Kolinda Grabar Kitarović i Primorac spominju se kao mogući nasljednici, Kolinda: Ne pada mi na pamet (Index, Sportske)

Otvoreno o HOO: Glavni kamen spoticanja i srž sukoba vrte se oko sljedećih točaka (Index, HRT):

  • Nestanak 30 milijuna eura: Iz Hrvatskog skijaškog saveza nestao je golem novac, što otvara sumnju da je to tek vrh sante leda u ostalim savezima.
  • Odgovornost vrha HOO-a: Zlatko Mateša i Siniša Krajač optužuju se za prebacivanje odgovornosti i održavanje koruptivnog sustava „države u državi”.
  • Rupa u zakonu za sponzorski novac: Novi pravilnik Ministarstva pokriva samo javni, proračunski novac. Sporno je što sponzorski milijuni i dalje ostaju u sivoj zoni, bez ikakve javne kontrole.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar prekršio je zakon i bez ikakvog pokrića isplatio Hrvatskom olimpijskom odboru Zlatka Mateše čak 25,49 milijuna kuna od veljače do travnja ove godine. Naime, HOO-u nije odobren program za 2015., na temelju kojeg ostvaruje prava na prihod od sredstava prikupljenih od igara na sreću, a Sabor nije prihvatio ni njegova dva izvještaja za 2013. i 2014. zbog neprogramskog, nesvrhovitog, netransparentnog i nezakonitog trošenja javnog novca. Novce je Mornar Mateši svejedno isplatio. T-Portal