Pandorina kutija je otvorena

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar prekršio je zakon i bez ikakvog pokrića isplatio Hrvatskom olimpijskom odboru Zlatka Mateše čak 25,49 milijuna kuna od veljače do travnja ove godine. Naime, HOO-u nije odobren program za 2015., na temelju kojeg ostvaruje prava na prihod od sredstava prikupljenih od igara na sreću, a Sabor nije prihvatio ni njegova dva izvještaja za 2013. i 2014. zbog neprogramskog, nesvrhovitog, netransparentnog i nezakonitog trošenja javnog novca. Novce je Mornar Mateši svejedno isplatio. T-Portal