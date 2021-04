Neradni dan, eventualno

Vladajući misle da moćna manjina mora ostati netaknuta. HDZ najavljuje poreznu reformu tako da direktori s plaćom od pedeset tisuća kuna dobiju još više. Najavljuju i smanjenje poreza na kapital, koji je ionako jedan od najnižih u EU-u. To je ‘Superhik reforma’, a objašnjavaju je tvrdnjama da one koji dobro zarađuju treba s još novca potaknuti na navodna ‘ulaganja’, a one koji nemaju gotovo ništa na rad potaknuti tako da im se prijeti otkazima i smanjenjem plaća. To je sociopatska politika, kaže Katarina Peović.