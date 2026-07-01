Oprostite, je li kod Vas možda ostala moja vešmašina?
Što se najčešće zaboravlja u Uberu: od mobitela, ključeva i torbi do živih leptira i zubala
Uber je objavio deseto izdanje Lost & Found Indexa, koji otkriva što korisnici najčešće zaboravljaju u vozilima. Dok Hrvati uoči ljetne sezone najčešće gube mobitele, torbe, ključeve i putovnice, globalni popisi bilježe bizarne predmete poput živih leptira, perilica posuđa i zubala. U Hrvatskoj se često gube dječje igračke i kape, a rekordan broj stvari zametne se petkom u 19 sati. Iz Ubera podsjećaju da se svi izgubljeni predmeti mogu brzo i jednostavno vratiti kontaktiranjem vozača izravno putem aplikacije. Autonet