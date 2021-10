Mlađi se toga čudovišta ni ne mogu sjećati. U ono vrijeme dok je još bilo na slobodi, prije tri do četiri desetljeća, veći bauk nije svijetom ocrtavao krugove. Onda su ga trupe ekonomista nekako svladale i bacile u najcrnju rupu, odakle nijednom od svojih glava nije pomolilo sve do ovog proljeća. Ili jest, ali su ga moderna monetarna i fiskalna oružja odmah potiskivala natrag. A sad se njegovo ime najednom opet sriče po medijima, iznova ga učimo izgovarati. Nije to babaroga, pa ni morija, pogađate, nego inflacija. Vratila se, prvo u Americi, s rastom cijena koji slijedi buđenje iz pandemijskog lockdowna. Ekonomski se kuloari ovih tjedana često dijele na one koji su izrazito zabrinuti uslijed mogućnosti otklizavanja u globalnu inflacijsku spiralu, i druge koji na to zasad odmahuju rukom. Novosti…