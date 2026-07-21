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Da ne provedeš mladost čekajući
Student TVZ-a pokrenuo genijalnu platformu za analizu povezanosti Zagreba javnim prijevozom
Mislav Jovanić, student zagrebačkog TVZ-a, osmislio je i četiri mjeseca razvijao projekt Doseg – jedinstvenu platformu koja analizira zagrebački javni prijevoz pomoću otvorenih podataka i preglednih karata. Sustav izgrađen na Rustu i Next.js-u izračunava dostupnost, rute te ocjenjuje povezanost kvartova u intervalima od 15, 30 ili 45 minuta. Cilj nije praćenje tramvaja uživo, već stvaranje analitičkog središta korisnog svima koji planiraju selidbu ili kupnju stana. Doseg već bilježi odličnu posjećenost, a u planu su praćenje izmjena ZET-ovih linija i širenje na Split i Rijeku. Bug