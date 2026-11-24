Materijal za novu epizodu
Sud naložio novo vještačenje Srđana Mlađana nakon svjedočenja Andrije Jarka
Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu za poticanje na otmice i ubojstva, na kojem je svjedočio novinar Andrija Jarak. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc optužio je Jarka za laganje o utjecaju njegove emisije na podizanje nove optužnice. Sudsko vijeće odlučilo je da će Mlađan proći novo, obavezno psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdilo njegovo trenutno duševno stanje i ubrojivost. Obrana odluku smatra povoljnom. Sljedeća rasprava zakazat će se tek po dovršetku nalaza, a tužiteljstvo se nada da će to biti prije proljeća iduće godine, kada Mlađanu istječe stara zatvorska kazna. Jutarnji, Index