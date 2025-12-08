Čovjek koji je volio knjige

Epizoda “Dosjea Jarak” koja je prikazala život i smrt Aleksandra Millesa – čovjeka koji je s pomagačima opelješio Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu za više od 1.300 starih naslova i velik broj mapa, slika, grafika i sličnih predmeta – spada u vrhunce žanra. Jarak i ekipa silno su se potrudili i taj se trud posvuda vidi. Premećući vrpce iz Millesove famozne videoteke “666”, tražili su i našli subliminalnu poruku, jednu od mnogih koje je Milles protuzakonito ubacivao u filmove koje je iznajmljivao. Rekonstruirane su metode pljačke: neko vrijeme uz NSK su bile postavljene skele, a Milles bi danju ušao u zgradu i ostavio prozore priljubljene uz okvir, ali otvorene. Noću bi se penjao uz skele i do jutra iznosio knjige. Neke su mu iznosili suradnici. Prodao ih je za ukupno petnaestak milijuna njemačkih maraka. Pronađeno je i vraćeno desetak posto ukradenog blaga, ali novca nema. Uloga tajnih službi u ovoj operaciji je evidentna, ali nedokaziva. Boris Rašeta za Novosti donosi osvrte i drugih stvari koje je gledao na TV-u.