Šuma, ne vidiš joj kraj

Da nastavimo promovirati ljepote hrvatske prirode: Putni kofer piše o šumi na sjeveru Hrvatske, za koju morate prijeći rijeku Dravu: prostire se na 4200 hektara i predstavlja jednu od najvrjednijih hrvatskih šuma. Kao dio Regionalnog parka Mura-Drava, ova šuma obiluje bioraznolikošću i dom je rijetkim pticama i rukavcu Čambina (istog naziva je i Lovački dom u kojem možete i prespavati). Glavni gospodar šume je hrast lužnjak, a u mjestu Ždala nalaze se dva preostala stabla zaštićena kao spomenik prirode. Ovi četiristogodišnji divovi, visoki do 28 metara, najstariji su primjerci svoje vrste u Podravini i čine jedinstveni mikrokozmos unutar europske ekološke mreže Natura 2000.