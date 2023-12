Oni koji su za lijeve su sve nezainteresiraniji, dok desni beru vrhnje

Tomislav Karamarko je postavio naslovnu sliku na svojoj Facebook stranici na kojoj je sljedeća poruka: “Sve što radim, radim za domovinu Hrvatsku” te naziv web stranice www.karamarko.com. Na spomenutoj stranici tek je postavljena modificirana slika Margaret Thatcher, a ispod nje stoji natpis: “You may have to fight a battle more than once to win it”. Za sada još nema drugih informacija, no Index pretpostavlja kako se sprema za kandidiranje na predstojeće izbore, o čemu pojedini mediji spekuliraju već dulje vrijeme (doduše za povratak na vrh HDZ-a).