'Bez pozera, samo distorzija i znoj'...

Stage je gorio od 17:00 sati svakog dana, pa do 1:20 u noć. Publika je bodrila sve, od novih lica poput Tomato slice i Hostija, pa do iskusnih Superval veterana kao što su Linija 109, Annexed i Prosti prst. Bez dugih pauza, bez previše prilika da se publika bavi ičim drugim osim glazbom koja ih okružuje. Cjelokupan događaj trajao je osam sati neprestanog sviranja svake večeri.Tu se misli na one koji su došli slušati glazbu, a ne grijati klupice ispred. U ponudi je bilo svega od laganica do divljačkih eksplozija. Noise, punk, heavy, indie, elektonika… sve živo. Neki bendovi su se pogubili, neki su bili čisti kaos, no svi su davali sve od sebe. I to je jedina valuta koja je te dvije večeri vrijedila. Nitko nije došao impresionirati, svi su došli preživjeti vlastiti nastup. Kažu na Ravno do dna