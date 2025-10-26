Kožne jakne, baggy trenirke i trap – tko tu koga imitira?
Supkulture u Zagrebu: Tanka granica između otpora i mainstreama
Zagrebačke mladenačke supkulture i dalje postoje, iako su manje vidljive nego prije. Parkovi i klupice više nisu epicentri druženja, a stilovi poput punkerskih kožnih jakni ili trap estetike često su komercijalizirani. Supkulture se oblikuju kroz zajedničke vrijednosti, rituale i otpor sustavu, no granica prema mainstreamu danas je tanka. Skejtanje, rave partyji i navijačka scena pokazuju da identitet nije samo odjeća, nego pripadnost zajednici. Sociolog Dino Vukušić ističe kako razumijevanje mladih zahtijeva razgovor i praćenje njihovih “malih svjetova”. tportal