Kožne jakne, baggy trenirke i trap – tko tu koga imitira?

Supkulture u Zagrebu: Tanka granica između otpora i mainstreama

Zagrebačke mladenačke supkulture i dalje postoje, iako su manje vidljive nego prije. Parkovi i klupice više nisu epicentri druženja, a stilovi poput punkerskih kožnih jakni ili trap estetike često su komercijalizirani. Supkulture se oblikuju kroz zajedničke vrijednosti, rituale i otpor sustavu, no granica prema mainstreamu danas je tanka. Skejtanje, rave partyji i navijačka scena pokazuju da identitet nije samo odjeća, nego pripadnost zajednici. Sociolog Dino Vukušić ističe kako razumijevanje mladih zahtijeva razgovor i praćenje njihovih "malih svjetova".


Sve veća popularnost heavy metala: Koncerti bendova tvrđeg zvuka dobrano pune blagajne

Summer Breeze u Dinkelsbühlu privukao je 45.000 posjetitelja i 130 bendova, među njima Machine Head i Blind Guardian, donoseći lokalnoj ekonomiji prihode veće od božićne sezone. Heavy metal pokazuje se kao stabilan i dugoročan biznis: fanovi troše izdašno, vjerni su bendovima desetljećima, a festivali poput Wackena i Summer Breezea redovito se rasprodaju. Dok je Wacken već pod kontrolom velikih investitora poput KKR-a, Summer Breeze ostaje u rukama lokalne tvrtke – i na pozornici i u blagajnama sve zvuči savršeno usklađeno. DW

Wacken 2025: Više od heavy metal festivala od 30. srpnja do 2. kolovoza

Wacken Open Air (W:O:A) započeo je 1990. kao maleni festival s oko 800 rock fanova i nekoliko lokalnih heavy metal bendova. Održavao se u napuštenom kamenolomu na rubu sela Wacken u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein. Danas je W:O:A jedan od najvećih i najpoznatijih heavy metal festivala na svijetu. Svake godine u selo stiže oko 75.000 fanova iz više od 80 zemalja. Na tri glavne pozornice, simbolično nazvane „Faster”, „Harder” i „Louder” (brže, tvrđe i glasnije), nastupaju najveće zvijezde – ove 2025. godine to će, između ostalih, biti: Guns N’ Roses, Papa Roach, Machine Head i Gojira. Prostor ispred pozornica zove se „Infield”, ali svi ga zovu „sveta zemlja” ili „sveto polje”. Opširni članak na Deutsche Welle

Venator ‘Echoes From The Gutter’ – austrijski čelik

Od svih glazbenih pravaca, heavy metal je poput tkiva koje je pretrpjelo najviše radijacije i stoga neprestano mutira. Mutira u svim smjerovima i guta sve oko sebe i čini se da gdje god padne – padne na plodno tlo jer ni jedan žanr na ovom svijetu nema toliko publike koliko ima heavy metal. Od recentnih primjera tu se posebno uspješnim čini bend Venator iz austrijskog Linza, koji je sebi nadjenuo sasvim primjereno ime po imperijskom modelu krstarice iz univerzuma „Ratova zvijezda“. Uz sve, članovi benda i izgledaju kao njemački metalci iz osamdesetih; ništa brade, samo brkovi koje uokviruju duge kose. No onaj najvažniji segment, tj. glazba, je daleko od vica. Osnovani 2016. godine, pravi su to nepatvoreni heavy metalci koji jako dobro znaju postulate starog metala iz vremena dok thrash još nije postojao. Ravno do dna

