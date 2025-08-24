Sve veća popularnost heavy metala: Koncerti bendova tvrđeg zvuka dobrano pune blagajne - Monitor.hr
Metal veterani – sigurniji od državnih obveznica

Sve veća popularnost heavy metala: Koncerti bendova tvrđeg zvuka dobrano pune blagajne

Summer Breeze u Dinkelsbühlu privukao je 45.000 posjetitelja i 130 bendova, među njima Machine Head i Blind Guardian, donoseći lokalnoj ekonomiji prihode veće od božićne sezone. Heavy metal pokazuje se kao stabilan i dugoročan biznis: fanovi troše izdašno, vjerni su bendovima desetljećima, a festivali poput Wackena i Summer Breezea redovito se rasprodaju. Dok je Wacken već pod kontrolom velikih investitora poput KKR-a, Summer Breeze ostaje u rukama lokalne tvrtke – i na pozornici i u blagajnama sve zvuči savršeno usklađeno. DW


