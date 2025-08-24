Metal veterani – sigurniji od državnih obveznica

Napredak i razvoj tehnologije zauvijek su promijenili način stvaranja, snimanja, distribucije i konzumiranja glazbe, a pojavili su se i novi dionici u industriji, zato više ne funkcionira stari sustav monetizacije glazbe. Diskografske kuće bilježe dobre rezultate – Croatia Records prošle godine ostvarila je ukupne prihode od 5,82 milijuna eura, što je povećanje od 2,50 posto u odnosu na prethodnu. Veće prihode ima i Dallas, dok Aquarius Records nešto manje. Škorin Campus je pak ​prošle godine ostvario 632.227 eura prihoda, 68,56 posto više nego godinu prije, Dancing Bear prošle je godine zabilježila 1,91 milijun eura prihoda, 11,11 posto manje nego godinu prije itd… Šarolik je, čini se, domaći diskografski biznis, a sa streaming-servisima promijenio se i način konzumiranja glazbe, pa se promijenila i strategija njezina plasiranja. Neke je to natjeralo da godišnje izbace od tri do pet singlova, odnosno pjesama, a drugi naprave jedan te ga reklamiraju cijelu godinu. Pozornost korisnika danas je postala valuta i svi se bore za nju. Tu je i veliki povratak vinila, sve je više proizvođača koji ih tiskaju. Lider