Simon Paré-Poupart zaposlio se kao smetlar u Montrealu kako bi si platio školarinu za koledž. Nakon što je diplomirao sociologiju i međunarodni biznis te radio kao novinar i socijalni radnik, vratio se prvom poslu i radio kao smetlar punih dvadeset godina. Zašto? iz ljubavi prema fizičkom radu, grubim kolegama te poštenju i slobodi koje mu nijedan drugi posao nije dao. Pravi smetlar, piše, postaneš kad naučiš psovati; to je nešto poput krštenja u smetlarskom biznisu. Brzo shvatiš da si nitko i ništa u očima drugih, ali i da se više nikome ne moraš dokazivati… Biti smetlar čin je autodestrukcije, smatra autor.

Prosječan smetlar u tom poslu izdrži manje od deset godina iza kamiona. “On je poput stroja!” kompliment je rezerviran za najbolje smetlare. “No kad nadmašimo strojeve, zar ne izgubimo nešto od naše ljudskosti? I nije li činjenica da smo prisiljeni raditi neljudskim tempom siguran znak da se davimo u otpadu? Naša civilizacija proizvodi nove stvari vrtoglavom brzinom, samo da bi one sve brže propadale. Tako se vrte kotači trgovine”.. Najbolje knjige