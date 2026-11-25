"Moja četiri zida, moj Jakuševec" ipak ne prolazi po zakonu
Susjed gomila smeće u stanu i širi smrad: Što ostali suvlasnici mogu poduzeti?
Iako mnogi misle da u svom stanu mogu raditi što žele, vlasništvo obvezuje i ne smije ugrožavati zdravlje ni sigurnost drugih. Pravilnik o kućnom redu izričito zabranjuje gomilanje otpada koje privlači štetnike, izaziva opasnost od požara ili širi smrad. Predstavnik suvlasnika i upravitelj ne smiju samovoljno ući u tuđi stan, ali zakon obvezuje vlasnika da omogući pristup ako prijeti nastanak štete. Kako bi se ovakve situacije brže riješile, ključno je međuvlasničkim ugovorom unaprijed detaljno propisati postupanje s otpadom, obavještavanje nadležnih tijela te naplatu troškova čišćenja i deratizacije od odgovornog susjeda. Zgradonačelnik