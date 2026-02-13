Plutajući deponij na Drini traži regionalno rješenje - Monitor.hr
Danas (10:00)

Smeće nema pasoš

Plutajući deponij na Drini traži regionalno rješenje

Tone otpada već mjesecima zatrpavaju Drinu kod Višegrada, prijete radu hidroelektrane i okolišu. Oko 85 posto otpada dolazi iz Srbije i Crne Gore, najviše rijekama Lim i Tara, dok ostatak potječe iz BiH. HE Višegrad svake godine uklanja između 6.000 i 8.000 kubika otpada, iako to nije njena zakonska obaveza. Problem dodatno pogoršavaju divlji deponiji, spaljivanje otpada i izostanak sistemskog upravljanja. Stručnjaci upozoravaju da bez zajedničkog djelovanja triju država trajno rješenje nije moguće. DW


Slične vijesti

27.05.2021. (13:30)

Simbolika

Kako je i Drina postala žrtva raspada Jugoslavije i njenog smeća

Problem smeća u Drini proizlazi iz raspada Jugoslavije kada se jedna zemlja kroz koju je protjecala rijeka pretvorila u tri, svaka odgovorna za svoje gospodarenje otpadom, piše britanski Sunday Times. Odlagališta su postavljena na obalama rijeka u svakoj općini duž njenog toka. Kad padne kiša ili se snijeg otopi, otpad isklizne ravno u rijeku. Svaka se zemlja riješi vlastitog problema kad smeće teče nizvodno i prijeđe granicu u sljedeću. Jutarnji

26.12.2015. (15:56)

Na Drini restauracija: Obnovljen Most Mehmed-paše Sokolovića