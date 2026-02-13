Smeće nema pasoš
Plutajući deponij na Drini traži regionalno rješenje
Tone otpada već mjesecima zatrpavaju Drinu kod Višegrada, prijete radu hidroelektrane i okolišu. Oko 85 posto otpada dolazi iz Srbije i Crne Gore, najviše rijekama Lim i Tara, dok ostatak potječe iz BiH. HE Višegrad svake godine uklanja između 6.000 i 8.000 kubika otpada, iako to nije njena zakonska obaveza. Problem dodatno pogoršavaju divlji deponiji, spaljivanje otpada i izostanak sistemskog upravljanja. Stručnjaci upozoravaju da bez zajedničkog djelovanja triju država trajno rješenje nije moguće. DW