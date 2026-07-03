Holivudski roštilj za 4th of July
Sutra je Dan nezavisnosti: Filmovi koji definiraju američko društvo
Povodom 250. rođendana SAD-a, NoFilm School donosi popis kultnih ostvarenja koja služe kao zrcalo američkog društva, njegovih uspona i padova. Ovaj žanrovski raznolik izbor slavi kinematografiju kao čuvara kolektivnog sjećanja. Od Chaplinovog Modern Timesa preko Easy Ridera, Harlan Countyja, zatim Singletonovog prikaza odrastanja u Boyz n the Hood i Linklaterove tinejdžerske nostalgije u Dazed and Confused, Lucasovog kultnog American Graffiti do Bogdanovicheve crno-bijele melankolije u The Last Picture Show, tekst slavi autorsku viziju američkih redatelja. Tu su i Spielbergove Ralje, Costnerovo Polje snova, Kubrickov kultni horor Isijavanje, te Scorsesejev i Andersonov mračni presjek kapitalizma i otuđenja koji bezvremenski oslikavaju američki identitet. Ima i part 2