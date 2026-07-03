Sutra je Dan nezavisnosti: Filmovi koji definiraju američko društvo - Monitor.hr
Danas (19:00)

Holivudski roštilj za 4th of July

Sutra je Dan nezavisnosti: Filmovi koji definiraju američko društvo

Povodom 250. rođendana SAD-a, NoFilm School donosi popis kultnih ostvarenja koja služe kao zrcalo američkog društva, njegovih uspona i padova. Ovaj žanrovski raznolik izbor slavi kinematografiju kao čuvara kolektivnog sjećanja. Od Chaplinovog Modern Timesa preko Easy Ridera, Harlan Countyja, zatim Singletonovog prikaza odrastanja u Boyz n the Hood i Linklaterove tinejdžerske nostalgije u Dazed and Confused, Lucasovog kultnog American Graffiti do Bogdanovicheve crno-bijele melankolije u The Last Picture Show, tekst slavi autorsku viziju američkih redatelja. Tu su i Spielbergove Ralje, Costnerovo Polje snova, Kubrickov kultni horor Isijavanje, te Scorsesejev i Andersonov mračni presjek kapitalizma i otuđenja koji bezvremenski oslikavaju američki identitet. Ima i part 2


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Guardian: Trump je prisvojio 250. obljetnicu SAD-a i pretvorio je u teatar apsurda

Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu neovisnosti, no povijesni jubilej umjesto ujedinjenja odražava duboke društvene podjele. Dok kritičari Trumpovu službenu proslavu u Washingtonu nazivaju kičastom i narcisoidnom paradom koja kroz projekt Freedom 250 i kršćanski nacionalizam pokušava revidirati povijest, ankete pokazuju golemu egzistencijalnu tjeskobu građana. Dok se službeni narativ fokusira na ideološki spektakl i umanjuje povijesne grijehe poput ropstva, kulturne institucije i muzeji pružaju tihi otpor, podsjećajući na kompleksnu stvarnost, pluralizam i izvorne težnje Deklaracije o neovisnosti. The Guardian, Index