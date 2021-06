Najvažnija tema

Želite li izgubiti višak kilograma ključ uspjeha je pojesti manje kalorija, no mnogi griješe pa se previše suzdržavaju od jela, a to može imati suprotni učinak – usporiti mršavljenje. Naime, u nedostatku hranjivih tvari u tijelu se pali ‘crveni alarm’ i ono počne svaku unesenu kaloriju spremati ‘za crne dane’. Stoga, ako želite izgubiti na težini važno je pronaći dobar balans i ne doći u situaciju da uzimate premalo hrane. Šest znakova da uzimate premalo hrane su: Puno razmišljate o hrani, preskačete obroke, često vas boli glava, nemate volje vježbati, vrlo ste razdražljivi, pojeli ste večeru, no još ste gladni. Sa Tips and tricks prenosi 24 sata