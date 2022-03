Splitsko-dalmatinska i Istarska najviše rastu

Treba imati na umu da je 2020. godina akumulirala dio potražnje, posebno zbog tromjesečnog pandemijskog lockdowna i zagrebačkog potresa. Prosječno 2021. nije godina u kojoj su građani Hrvatske najviše trgovali nekretninama, no potpuno suprotno u priobalju se trgovalo više, a prosječne realizirane cijene su prešle 2000 eura po kvadratu čemu je uzrok povećana potražnja stranaca. U ukupnom volumenu transakcija stambenim nekretninama u Hrvatskoj oni čine čak 31 posto, a u takozvanim obalnim županijama čine udio od gotovo nevjerojatnih 68 posto. Pritom ako izuzmemo veće gradove uz more, udio stjecanja stranaca u većini mjesta uz obalu prelazi i 80 posto transakcija. Posebno su velika očekivanja u priobalju s obzirom na to da će Hrvatska ući u eurozonu i Schengen. Usprkos svemu, nekretnine se u ovim nestabilnim vremenima, zbog inflacije i nesigurnosti ulaganja u nekim drugim sferama, i dalje čine kao vrlo dobra investicija, ali je potreban oprez prilikom planiranja jer rast cijena nekretnina, i to posebno onih traženih, nije sinonim za rast tržišta nekretnina.

