Na kraju se mrtvi broje

Sprejati ulice klorom? Virus umire na ulici za dvije sekunde. Ako kihnete i on padne na tlo, za minutu ga više nema. Dakle, to je potpuno beskorisno, služi jedino pokazivanju snage. Vlasti su tamo htjele pokazati narodu da rade nešto, pokazati svoju snagu. Poruka je bila – mi smo vlast, pobrinut ćemo se za vas. Mislim da vam vaši stručnjaci daju pogrešan savjet. Europa je napravila grešku, i platit će cijenu za to. Ne bih vam nikako preporučio ponovnu karantenu. Pobrinite se da zaštitite starije i bolesne, to je važno. A mlade ne treba štititi, neka izlaze, neka uživaju. Njih ne treba štititi, pustite neka se bolest širi, kaže. Dobit ćete svoju smrtnost kad prekinete karantene i krenete s otvaranjem. Ljudi koji bi umrli sada, umrijet će kad ih prekinete. Ako se virus vrati ujesen, ne znam hoćete li to uspjeti prevenirati. Vjerujem da će ova epidemija biti gotova do Božića, a za nove lijekove i cjepiva protiv koronavirusa trebat će jedno dulje vrijeme. Cjepiva će na kraju biti uzaludna – kaže Švedski epidemiolog dr. Johan Giesecke u vrlo zanimljivom razgovoru za Novi list.